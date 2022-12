https://fr.sputniknews.africa/20221228/les-francais-ont-commence-a-recevoir-des-cheques-pour-le-bois-de-chauffage-1057412229.html

Les Français ont commencé à recevoir des chèques pour le bois de chauffage

Les temps sont durs du côté de la France! Certains Français ont commencé à recevoir des chèques énergie bois pour faciliter le réchauffement de leurs ménages... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Les Français qui ont recours au bois pour réchauffer leurs maisons peuvent recevoir, depuis le 27 décembre et jusqu’au 30 avril 2023, des chèques énergie bois pour faire face à la crise énergétique en cours dans le pays, a annoncé le gouvernement du pays.Les ménages peuvent faire leurs demandes sur le portail internet Chèque Bois Fioul. Le gouvernement précise que les chèques bois et fioul ne sont pas cumulables. Toutefois ces dispositifs peuvent s’ajouter au chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros prévu en fin d'année 2022.La mesure est prise par le gouvernement pour "aider les ménages français à faire face aux effets induits par la hausse brutale des prix de l’énergie".Les demandes pour le chauffage collectif au bois représenteront un autre moyen d’aider la population à compter du 16 janvier 2023.Tout le monde n’est pas concernéLe chèque bois concerne 2,6 millions de ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation n’excède pas un plafond prédéfini. Son montant varie de 50 à 200 euros en fonction du revenu et de la composition des ménages.Un retour du boomerangAprès le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine le 24 février, les pays occidentaux ont intensifié les sanctions contre Moscou. Cela a provoqué une hausse des prix du carburant et une inflation record aux États-Unis et en Europe.Comme l'a souligné le Président Vladimir Poutine, la politique visant à contenir et à affaiblir la Russie est une stratégie à long terme de l'Occident, malgré le fait que les sanctions ont porté un coup dur à l'ensemble de l'économie mondiale.Selon lui, le principal objectif des États-Unis et de leurs alliés est de détériorer la vie de millions de personnes.

