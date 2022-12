https://fr.sputniknews.africa/20221230/des-avions-militaires-chinois-et-americains-frolent-la-collision--video-1057452661.html

Des avions militaires chinois et américains frôlent la collision – vidéo

Des avions militaires chinois et américains frôlent la collision – vidéo

Un avion de chasse J-11 de la marine chinoise s’est approché très près d’un RC-135 de l'US Air Force, a indiqué l’armée américaine tout en relayant la vidéo de... 30.12.2022, Sputnik Afrique

Un avion de chasse chinois a intercepté un avion de reconnaissance américain au-dessus de la mer de Chine méridionale, le 21 décembre, ont déclaré les autorités américaines.Un J-11 de la marine chinoise s’est approché à environ trois mètres de l’aile d’un RC-135 de l'US Air Force, précisent-elles.Dans la vidéo fournie par le Département américain de la Défense, on voit les deux aéronefs voler à une courte distance avant que le chasseur chinois ne dépasse l’américain.Selon le Pentagone, le chasseur chinois a effectué une "manœuvre dangereuse", forçant le RC-135 à prendre des mesures d'évitement. Pour l’heure, la Chine n’a pas commenté l’incident.Relations tenduesLa situation intervient en pleines tensions entre les deux pays au sujet de Taïwan, considéré par Pékin comme une partie intégrante de son territoire. En revanche, les États-Unis plaident son indépendance. Ils ont autorisé l’octroi de 10 milliards de dollars d'aide militaire et de ventes d'armes à l’île en 2023. Une décision contre laquelle Pékin a exprimé le 24 décembre sa ferme opposition.Le lendemain, la Chine a également déclaré avoir mené des exercices militaires près de Taïwan, en réponse aux "provocations" et à la "collusion" entre les États-Unis et les autorités de l'île.

