Terrorisme au Sahel: ce que la Russie devrait faire pour éviter des erreurs françaises et US

Moscou met en garde contre le risque de création d’un "califat" en Afrique en raison de la relocalisation de terroristes du Moyen-Orient. Interrogé par... 29.12.2022, Sputnik Afrique

Moscou pourrait aider directement les pays touchés par le terrorisme international mais à une condition, a affirmé Aly Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il a accordé une interview à Sputnik pour commenter le risque de restauration d’un "califat" en Afrique suite au renforcement des combattants du Moyen-Orient sur le continent, évoqué le 28 décembre par Moscou.Eviter les erreurs de la France et des États-UnisUne approche qui est censée éviter les erreurs "commises par la France, par les États-Unis au Sahel".Celles-ci consistent notamment dans "le fait que les solutions toutes faites ont été proposées aux Sahéliens", a-t-il ajouté. La population peut se douter du faible effet des initiatives qui proviennent de l’extérieur, puisque la situation ne s’est pas améliorée dans la région malgré la présence de forces occidentales, a-t-il estimé.D’où viennent les terroristes?Selon M.Tounkara, "le retour vers l'Afrique de ces groupes [du Moyen-Orient] ne s’est pas forcément amplifié au courant de 2022" mais globalement depuis des années 2000.Ce sont plutôt des pays voisins du Mali, comme par exemple, l’Algérie, le Maroc, la Libye et la Tunisie, a détaillé l’expert.Le Sahel, un terrain de rivalité et de changements géopolitiquesEn plus de cela, la situation s’aggrave par des processus internes qui varient d’un pays à l’autre. En 2022, la situation sécuritaire sur le continent africain a été marquée en 2022 par "les efforts des armées sahéliennes qui ont connu par moments ou par endroits des renforcements et d’interruptions".Par exemple, le Mali a acheté beaucoup d’équipements militaires, mais a aussi réalisé un nombre d’incursions qui "ont permis de déloger certains groupes radicaux violents".Cependant, le Mali, comme le Burkina Faso, ont subi des coups d’État, ce qui représente des facteurs déstabilisants:En plus de cela, les changements de relations avec les partenaires des pays du Sahel ont également joué leur rôle. C’est "le cas du Mali et de la France". La France "constitue un exemple important en termes de rupture de logique sécuritaire", a précisé M.Tounkara.

