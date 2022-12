Et voici le plus grand mensonge de 2022, selon un animateur TV américain

https://fr.sputniknews.africa/20221225/et-voici-le-plus-grand-mensonge-de-2022-selon-un-animateur-tv-americain-1057379877.html

Selon Tucker Carlson, de la chaîne Fox News, les accusations portées contre la Russie pour le sabotage des gazoducs Nord Stream ont été le mensonge de l'année... 25.12.2022, Sputnik Afrique

L'éditorialiste de télévision américain Tucker Carlson, qui anime une émission sur la chaîne de télévision Fox News, a présenté sa liste des "mensonges de l'année". Celle-ci s'est avérée longue, mais il a choisi de l'ouvrir par sans doute "le plus stupide" de tous, à savoir que "Vladimir Poutine a[vait] fait sauter ses propres gazoducs menant à l'Europe. En faisant cela, Poutine a estropié son économie et a affaibli sa position stratégique en pleine guerre. Mais il l'a fait en tout cas".L'administration Biden en cause?C'est ce qu'ont affirmé les médias américains, "le visage impassible", a raillé le journaliste. Il a illustré son propos avec des fragments d'émissions de la chaîne CNN où animateurs et experts, dont l'ex-directeur de la CIA John Brennan, accusent gratuitement Moscou d'avoir saboté ses propres gazoducs.Nous ne pouvons qu’en rire, suggère Tucker Carlson. Mais au moins, il y a une chose que nous pouvons croire avec John Brennan: "Si John Brennan le dit, l'opposé est presque certainement vrai. Et c'est le cas ici. Non, la Russie n'a pas fait sauter ses propres gazoducs!"C'est une œuvre de l'administration Biden, a affirmé l'animateur.Une double explosionLes attaques sur deux gazoducs russes d'exportation ont eu lieu le 26 septembre 2022. L'Allemagne, le Danemark et la Suède n'ont pas exclu un sabotage ciblé. Selon Nord Stream AG, l'opérateur de Nord Stream, l'incident est sans précédent et il est impossible d'évaluer les délais de réparation.Commentant ces explosions, Vladimir Poutine les a qualifiées d'acte terroriste. Lequel a été réalisé avec le soutien de certains États. "Dans des cas pareils, on dit: 'À qui profite le crime?'", a-t-il rappelé.

