Moscou s'attend à ce que Paris condamne l'attentat contre la Maison russe à Bangui

Moscou s'attend à ce que Paris condamne l’attentat contre la Maison russe à Bangui

Jugeant que les autorités françaises ont "vivement encouragé ces derniers temps une campagne antirusse en Afrique", la diplomatie russe espère tout de même que Paris condamnera l'attentat.

2022-12-22T12:14+0100

2022-12-22T12:14+0100

2022-12-22T13:28+0100

Le ministère russe des Affaires étrangère a réagi à l’absence de condamnation par Paris de l’attentat à Bangui qui a visé le 16 décembre le chef de la Maison russe. Et d’ajouter:Attentat à BanguiLe chef de la Maison russe à Bangui, Dmitri Sytyï, a été grièvement blessé le 16 décembre lorsqu’un colis piégé lui a explosé dans les mains. Sur les lieux, la police locale a découvert un petit bout de papier avec une inscription en russe "C’est pour toi au nom de tous les Français. Les Russes doivent quitter l’Afrique". La ministre française de l’Europe, Catherine Colonna, a alors qualifié cette note de "propagande" et a évoqué de "violences" commises, selon elle, par certaines structures militaires privées russes contre les civils centrafricains. En réaction, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, et a protesté contre les propos de la ministre, les jugeant "déplacés" compte tenu du fait qu’un citoyen russe a été blessé par cet acte criminel.

