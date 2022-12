https://fr.sputniknews.africa/20221221/attentat-a-bangui-moscou-convoque-lambassadeur-francais-1057345627.html

Attentat à Bangui: Moscou convoque l’ambassadeur français

L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. La diplomatie proteste contre les propos émis par la... 21.12.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe des Affaires étrangères a protesté ce mercredi 21 décembre auprès de l’ambassadeur de France, Pierre Lévy, contre une déclaration de la ministre de l'Europe Catherine Colonna concernant l'attentat à l’explosif visant Dmitry Sytyï, chef de la Maison russe à Bangui.Mme Colonna avait précédemment qualifié de propagande une photo prise par la police centrafricaine sur les lieux de l’explosion à Bangui. La photo montre clairement une note avec des menaces faites au nom "de tous les Français" et un appel aux Russes de quitter l’Afrique.Le ministère russe a qualifié d’inacceptables ces nouvelles accusations de "propagande" et de "violences" soi-disant commises par certaines structures militaires privées russes contre les civils centrafricains.De tels commentaires semblent déplacés lorsqu'un citoyen russe blessé à la suite d'un acte criminel continue d'être soigné dans un hôpital, a noté la diplomatie russe.Renoncer à une approche néocolonialeMoscou appelle les autorités françaises à "renoncer à leur approche néocoloniale" en République centrafricaine.Cette vision se manifeste lorsque Paris indique à ses partenaires africains avec qui ils devraient nouer des amitiés et coopérer, ainsi que lorsqu’il attise une hystérie antirusse, note le ministère.Attentat contre le chef de la Maison russeLe chef de la Maison russe à Bangui, Dmitri Sytyï, a été grièvement blessé le 16 décembre. Un colis piégé qu’il venait de recevoir via le service DHL a explosé dans ses mains. D’abord hospitalisé à Bangui, M.Sytyï a plus tard été évacué en Russie.La police locale a découvert un petit bout de papier avec une inscription en russe "C’est pour toi au nom de tous les Français. Les Russes doivent quitter l’Afrique".M.Sytyï avait précédemment reçu des lettres de menaces en provenance de l’étranger et contacté la police à ce sujet, selon le chef de la police locale Bienvenu Zokoué. Des inconnus lui promettaient des représailles si la Russie ne quittait pas le pays, selon la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI).

