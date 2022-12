https://fr.sputniknews.africa/20221220/attentat-contre-la-maison-russe-a-bangui-un-acte-de-terrorisme-barbare-et-ignoble-1057331583.html

Attentat contre la Maison russe à Bangui: "un acte de terrorisme barbare et ignoble"

Attentat contre la Maison russe à Bangui: "un acte de terrorisme barbare et ignoble"

L’attentat visant le chef de la Maison russe à Bangui est un "acte de terrorisme" touchant plusieurs pays, a déclaré à Sputnik un membre du comité d’organisation de la marche de soutien au responsable russe, qui s’est déroulée le 19 décembre en Centrafrique.Organisée dans la capitale centrafricaine, la marche "était un geste d'amour et de reconnaissance non seulement envers M.Dmitri mais aussi envers la Fédération russe pour leur soutien dans notre très cher pays", a-t-il ajouté.Des centaines de manifestants sont descendues le 19 décembre dans les rues, brandissant des drapeaux russes et des pancartes sur lesquels étaient écrits "La Russie est soutenue par les Centrafricains". L’événement s’est déroulé avec l’appui d’une vingtaine de comités.Outre l’objectif de "montrer [le] soutien indéfectible à la Russie", la marche était censée "dénoncer cet acte barbare et ignoble à l'égard de notre ami victime de l'attentat", poursuit un responsable du mouvement de soutien aux bonnes initiatives du gouvernement Centrafrique Pour la Paix (CPP) , toujours auprès de Sputnik Afrique.La France derrière l’attaque?Interrogé au sujet des éventuels auteurs d’actes de violences en Centrafrique, il a évoqué la piste française:Selon ses dires, la France dispose d’"un réseau fiable de sabotage" pour tenter de renverser les pouvoirs centrafricains. De plus, Dmitri Sytyi "est une pièce importante pour mettre fin au système français", a estimé le responsable.Pour préserver son pouvoir, le gouvernementcentrafricain devrait garder "un œil fixé sur l'essentiel et continuer l'étroite collaboration avec les alliés russes pour pouvoir vaincre l'ennemi" qui essaye de faire tomber le Président Touadéra, conclut-il.M.Ngonodo est également revenu sur une offensive à Bangui menée il y a deux ans jours pour jour, le 20 décembre 2020, par la Coalition des patriotes pour le changement (CPC). L’attaque, organisée à quelques jours du premier tour des élections présidentielle et législatives, a été repoussée par les forces gouvernementales avec l'appui de la Russie et du Rwanda.Un attentat visant un responsable russeLe 16 décembre, le chef de la Maison russe à Bangui, Dmitri Sytyi, a été sérieusement blessé par l’explosion d’un colis piégé qu’il venait de recevoir via le service DHL. Des employés de l'entreprise ont été plus tard arrêtés dans le cadre de l'enquête. Auparavant, ce responsable russe avait déjà reçu des lettres de menaces en provenance de l’étranger. Des inconnus lui promettaient des représailles si la Russie ne quittait pas le pays, a indiqué la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI). Dans un état grave, M.Sytyi a été évacué en Russie.

