https://fr.sputniknews.africa/20221220/attentat-contre-la-maison-russe-a-bangui-des-employes-de-dhl-arretes-1057325868.html

Attentat contre la Maison russe à Bangui: des employés de DHL arrêtés

Attentat contre la Maison russe à Bangui: des employés de DHL arrêtés

Après un attentat survenu le 16 décembre contre le chef de la Maison russe, sérieusement blessé par l’explosion d’un colis piégé, des employés de DHL ont été... 20.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-20T11:23+0100

2022-12-20T11:23+0100

2022-12-20T12:12+0100

afrique

afrique centrale

attentat

maison russe

bangui

explosion

colis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/14/1057326236_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_78f1cf1d9b3e6a30f6075c55f0dd992c.jpg

Des employés du service DHL ont été arrêtés en Centrafrique dans le cadre de l’enquête sur l’explosion d’un colis dans la Maison russe, comme l’a déclaré à Sputnik une source de police.Les forces de l’ordre vérifient si le colis envoyé provenait réellement du Togo et si la société de logistique aurait pu falsifier l'adresse d’expédition.En outre, la police de la République centrafricaine a l’intention de s’adresser à Interpol pour tenter d’identifier la personne qui a envoyé l’explosif au chef de la Maison russe, a précisé la source.Pour l'instant, deux employés de DHL, le directeur général adjoint et le responsable des opérations qui a récupéré le colis à l'aéroport, sont interrogés. Cependant, les policiers n’ont pas encore pu interroger la directrice générale de la société, qui est de nationalité camerounaise. Selon l’interlocuteur, elle s’est envolée pour Douala, ville du Cameroun, le jour même de l’arrivée du colis. Elle n’est pas encore revenue.La source a indiqué que les personnes arrêtées ont confié ne pas avoir "un appareil sur elles pour déterminer si le colis contient un engin explosif, elles n'ont aucun moyen de le détecter".Un responsable russe visé par un attentatLe 16 décembre, le chef de la Maison russe, Dmitri Sytyi, a été sérieusement blessé par l’explosion d’un colis piégé qu’il venait de recevoir via le service DHL.Auparavant, ce responsable russe avait déjà reçu des lettres de menaces en provenance de l’étranger lui promettant des représailles si la Russie ne quittait pas le pays, a indiqué la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI).Dans un état grave, M.Sytyi a été évacué en Russie.

afrique

afrique centrale

bangui

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique centrale, attentat, maison russe, bangui, explosion, colis