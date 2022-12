https://fr.sputniknews.africa/20221219/des-centrafricains-expriment-leur-soutien-au-responsable-russe-vise-par-un-attentat---photos-1057318475.html

Des Centrafricains expriment leur soutien au responsable russe visé par un attentat - photos

Les rues de la capitale centrafricaine de Bangui ont été aujourd’hui le théâtre d’une grande marche de soutien à Dmitri Sytyi, chef de la Maison russe... 19.12.2022, Sputnik Afrique

Une grande marche de soutien au chef de la Maison russe Dmitri Sytyi se déroule ce 19 décembre à Bangui.Des centaines d’habitants ont afflué dans les rues de la capitale avec des drapeaux russes en main et des pancartes disant "La Russie est soutenue par les Centrafricains".La marche se déroule avec le soutien d’une vingtaine de comités, dont chacun à un quota de 50 personnes. Parmi les comités qui y assistent, on retrouve Émergence à Touadera, MPSD, TKM ou encore MGT et Touadera en marche.Attentat contre un responsable russeLe 16 décembre, le chef de la Maison russe, Dmitri Sytyi, a été sérieusement blessé par l’explosion d’un colis piégé qu’il venait de recevoir via le service DHL.Auparavant, ce responsable russe avait déjà reçu des lettres de menaces en provenance de l’étranger lui promettant des représailles si la Russie ne quittait pas le pays, a indiqué la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI).Toujours dans un état grave, M.Sytyi a été aujourd’hui évacué en Russie.

