L’UE "a atteint le plafond" dans ses sanctions antirusses, selon un commissaire européen

L’Union européenne a déjà épuisé ses possibilités de sanctionner la Russie, a déclaré le 22 décembre le commissaire européen en charge de l'Environnement.Selon lui, l’un des moments clefs de ces salves de restrictions constitue la réduction de la dépendance énergétique du Vieux Continent vis-à-vis du gaz russe. L’UE estime avoir réduit ses importations de 40% à 9%, a précisé le commissaire.Comme les principales démarches ont déjà été faites, il ne reste qu’à surveiller simplement la mise en œuvre des restrictions. "Cela exercera la plus grande pression sur la Russie", a-t-il estimé.Un nouveau volet de sanctionsLa neuvième série de sanctions, publiée le 16 décembre au Journal officiel de l’UE, vise 141 personnes et 49 organisations, dont des personnalités politiques, des parlementaires, des représentants des forces de l'ordre, des juges, des médias, des banques, des partis politiques, des agences gouvernementales.Parmi les chaînes de télévision russes dont la diffusion a été interdite en Europe figurent les chaînes RT, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV et Pervyi Kanal.Ces nouvelles restrictions s'ajouteront notamment à l’interdiction totale sur les importations de pétrole russe transporté par voie maritime, entré en vigueur début décembre parallèlement à un plafonnement mondial du prix du brut russe décidé avec le G7 et l'Australie.Impact sur l’UELes autorités russes ont à plusieurs reprises pointé l’effet boomerang de ces restrictions qui se retournent contre ceux qui les ont infligées. Commentant cette dernière salve, la porte-parole de la diplomatie russe a pointé la menace réelle de désindustrialisation qui pèse sur l’UE suite à la crise énergétique qu’elle vit. Cette dernière a été provoquée justement par les sanctions antirusses. Selon Maria Zakharova, les conséquences douloureuses vont s’amplifier pour les Vingt-Sept, ne faisant qu’aggraver ses propres problèmes socio-économiques.

