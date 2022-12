https://fr.sputniknews.africa/20221222/les-centrafricains-expriment-leur-ras-le-bol-a-lonu--1057360478.html

Les Centrafricains expriment leur ras-le-bol à l’Onu

L’insécurité grandissante en République centrafricaine est le sujet principal de la lettre ouverte, que des militants ont essayé, en vain, de remettre au... 22.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

insécurité

lettre

société civile

visite

tchad

soudan

république démocratique du congo (rdc)

Plusieurs militants de la société civile centrafricaine Azimut Vivre Ensemble en Paix de la République Centrafricaine ont passé près d’une heure devant le siège de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République en Centrafrique (MINUSCA). Ils souhataient remettre une lettre ouverte au secrétaire général adjoint de l’Onu, Jean-Pierre Lacroix, a annoncé le 21 décembre le site d’actualité centrafricain Nouvelles Plus.M.Lacroix, arrivé le 19 décembre à Bangui pour une visite de trois jours, se trouvait dans les locaux de la MINUSCA pendant cette action de protestation, mais il n’est pas sorti, selon Nouvelles Plus.Deux attentats en l’espace de trois semainesDans la lettre, les représentants de la société civile décrient les deux attentats qui avaient eu lieu dans leur pays en trois semaines.La première attaque a visé une usine de coton à Bossangoa fin novembre.Les auteurs du second attentat ont essayé d’assassiner Dmitry Sytyï, chef de la Maison russe à Bangui, le 16 décembre dernier. M.Sytyï a été grièvement blessé par un colis piégé qu’il venait de recevoir via le service DHL. D’abord hospitalisé à Bangui, M.Sytyï a plus tard été évacué en Russie."Nous en avons ras le bol"La société civile centrafricaine fait remarquer à la communauté internationale les cas du financement extérieur des rebelles des groupes armés qui encerclent les frontières paisibles de la République Centrafricaine.

