En Centrafrique, un avion venu de l'étranger a bombardé un camp militaire

Le gouvernement de Centrafrique a annoncé qu'un avion, venu d'un pays voisin puis reparti, a bombardé dans la nuit un camp militaire. 28.11.2022, Sputnik Afrique

Un avion, qui a fait l'aller-retour depuis un pays voisin, a bombardé le 28 novembre, à 02h50, un camp de soldats centrafricains et de leurs "alliés" dans le nord de la Centrafrique, ont annoncé les autorités du pays.Selon le gouvernement, la frappe a causé "d'importants dégâts matériels".Toutefois, le gouvernement a appelé au calme, à la vigilance et a rassuré la population "que les Forces de Défense et de Sécurité, les Forces alliées et la MINUSCA sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives d'où quelles viennent".

