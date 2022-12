https://fr.sputniknews.africa/20221222/la-russie-mise-sur-la-destruction-massive-darmes-ukrainiennes-avant-dattaquer-plus-fort-1057354670.html

La Russie mise sur la destruction massive d’armes ukrainiennes avant d’attaquer plus fort

La Russie semble vouloir conserver au maximum ses effectifs et son matériel lors de son opération militaire en Ukraine, a estimé un analyste militaire russe... 22.12.2022, Sputnik Afrique

L’armée russe pourrait lancer une offensive de grande envergure après la destruction massive des armes ukrainiennes et occidentales, a avancé le directeur du Bureau d’analyse militaro-politique à Moscou, dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.Même si le déroulement des actions militaires ne peut jamais être connu à l’avance, le général Sourovikine, commandant du Groupement unifié sur le front, pourrait envisager un tel scénario, a estimé Alexandre Mikhaïlov.Affaiblissement techniqueUne stratégie qui s’explique par l’idée de conserver les effectifs et équipements militaires russes autant que possible, a-t-il précisé. Pour réussir, il faut d’abord affaiblir l’ennemi:En effet, les armes occidentales sont difficiles à réparer car elles doivent être renvoyées en Pologne ou en Slovaquie, explique M.Mikhaïlov. Alors que tout l’équipement russe se fait remettre à neuf non loin de la zone des combats.Dès que l’artillerie lourde et les systèmes de lance-roquettes multiples seront au maximum mis hors de combat, et que l’approvisionnement des troupes de Kiev en armes sera bloqué, l’armée russe pourrait passer à l’action:La situation actuelleSurveillée par l’Occident, l’armée ukrainienne va quand même poursuivre dans un prochain temps ses tentatives d’offensive pour libérer les territoires passés sous le contrôle de la Russie:Entretemps, des ressources supplémentaires russes arrivent dans la zone de l’opération spéciale et se préparent à la période hivernale des combats. Les lignes de défenses terrestres et antiaériennes sont formées, selon l’analyste.En revenant sur les combats intenses à Bakhmout, il a mis en valeur l’importance stratégique de la ville tant pour l’Ukraine que pour la Russie. Elle représente un point important d’appui des forces de Kiev qui y a déployé ses troupes les plus compétentes et des détachements de mercenaires.D’après M.Mikhaïlov, en cas de libération de Bakhmout, l’armée russe entreprendrait des offensives pour libérer Kramatorsk et Slaviansk, les éléments principaux de la ligne de défense ukrainienne:

