En ces dernières 24 heures, l’armée russe a progressé sur l’axe de Donetsk. Les pertes totales de Kiev s’élèvent à près de 120 militaires sur toute la ligne de... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont abattu deux chasseurs ukrainiens MiG-29 et un hélicoptère Mi-8, a déclaré ce 22 décembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de son opération militaire.Trois entrepôts de munitions d’artillerie ont été bombardés dans les régions de Nikolaïev et de Zaporojié, ainsi qu’un poste de maintenance d’obusiers de production américaine M777, dans la République populaire de Donetsk (RPD), près du village de Ptitchié.Plusieurs lance-roquettes multiples Grad et Smertch ont été détruits près de Berdytchi et Krasnoarmeïsk en RPD. Une station de guerre électronique a été anéantie dans la région de Kherson, à côté de la localité de Vesseloïé.La défense antiaérienne russe a intercepté trois drones et deux obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS.Combats sur le terrainL’armée russe a continué son offensive sur l’axe de Donetsk en éliminant 50 militaires ukrainiens et deux chars.Lors des combats sur l’axe de Koupiansk, dans la région de Kharkov, l’Ukraine a perdu environ 15 combattants. Quant à la zone de Krasny Liman, plus de 20 autres ont été mis hors de combat. Enfin, sur l’axe du sud de Donetsk, les forces armées de Kiev ont perdu une cinquantaine d’hommes.Deux groupes de sabotage ukrainiens, en tout 30 soldats, ont été éliminés près de Sladkoïé en RPD et du village de Lévadnoïé.Enfin, 57 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 93 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 350 avions, 188 hélicoptères et 2.694 drones, ainsi que détruit 399 systèmes de défense antiaérienne, 7.191 chars et autres blindés, 934 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.700 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, et enfin 7.707 véhicules militaires.

