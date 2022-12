Trois avions, deux hélicoptères, 250 militaires, deux radars de S-300… Ce que Kiev a perdu en 24h

https://fr.sputniknews.africa/20221220/trois-avions-deux-helicopteres-250-militaires-deux-radars-de-s-300-ce-que-kiev-a-perdu-en-24h-1057327313.html

Les forces armées russes ont abattu trois avions militaires ukrainiens et deux hélicoptères Mi-8, rapporte le ministère russe de la Défense le 20 décembre dans son bilan quotidien de son opération militaire.Il s’agit de deux chasseurs MiG-29 et d’un avion d'attaque Su-25, tous atteints dans la République populaire de Donetsk.Les troupes russes continuent leur offensive sur l’axe de Donetsk. Plus de 100 militaires ukrainiens ont été éliminés près des localités de Bakhmoutskoé, d’Ivano-Darievka et d’Orlovka.Quant à la zone du sud de Donetsk, des postes de stationnement temporaire des 61e et 72e brigades ukrainiennes ont été détruits. En plus de cela, un groupe de reconnaissance et de sabotage a été anéanti près du village de Novodonetskoé. L’Ukraine y a perdu environ 70 militaires morts ou blessés.Trois autres groupes de reconnaissance et de sabotage ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman, près des localités de Tchervonaïa Dibrova et de Stelmakhovka de la République populaire de Lougansk. L’armée russe a également tiré sur des rassemblements des forces ennemies. Leurs pertes s’élèvent jusqu’à 50 combattants. Sur l’axe de Koupiansk, près de 30 militaires ont été tués.Armes détruitesY figurent aussi deux stations radars de systèmes antiaériens S-300, transférées du centre de l’Ukraine, et une autre de production américaine AN/TPQ-36. Cinq drones ont été interceptés.Enfin, 64 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 143 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 347 avions, 186 hélicoptères, 2.689 drones, détruit 398 systèmes de défense antiaérienne, 7.168 chars et autres blindés, 931 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.693 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.674 véhicules militaires.

