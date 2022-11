https://fr.sputniknews.africa/20221128/la-defense-russe-confirme-une-frappe-sur-un-chemin-de-fer-utilise-par-les-forces-de-kiev-1057110968.html

La Défense russe confirme une frappe sur un chemin de fer utilisé par les forces de Kiev

La Défense russe confirme une frappe sur un chemin de fer utilisé par les forces de Kiev

Une centaine de militaires ukrainiens ont été éliminés de même que plusieurs blindés dans une frappe russe. Celle-ci a perturbé le trafic ferroviaire de Krivoï... 28.11.2022

La Défense russe a confirmé une attaque aérienne contre l’infrastructure ferroviaire près de la ville de Krivoï Rog, en Ukraine. Ce sont les autorités locales qui ont été les premiers à l'annoncer le 27 novembre.La station en question se trouve à 14 kilomètres à l’ouest de Krivoï Rog, ville natale de Vladimir Zelensky.Les autorités locales ont noté le 27 novembre que les voies ferroviaires ne fonctionneraient pendant une "longue période", nécessitant un travail "long et important" de restauration.Plusieurs attaques ukrainiennes ont échouéL’armée russe a en outre repoussé l’attaque de deux unités ukrainiennes sur l’axe de Koupiansk, en éliminant plus de 50 militaires et en détruisant un char, deux blindés et un véhicule. Dans une attaque similaire ayant échoué sur l’axe de Krasny Liman, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 30 militaires, deux blindés et trois véhicules.Dans la zone de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), les forces ukrainiennes ont essayé sans succès de repousser l’offensive de l’armée russe. Jusqu’à 80 militaires ukrainiens y ont été éliminés, un char, trois blindés et trois véhicules ont été détruits.Plus de 50 militaires ukrainiens ont été tués dans le sud de la République populaire de Donetsk au cours des attaques contre des positions russes, sans compter trois blindés détruits.Pertes de munitionLa DCA russe a abattu sept drones ukrainiens et deux missiles antiradars HARM de production américaine.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.572 drones, détruit 390 systèmes de défense antiaérienne, 6.866 chars et autres véhicules blindés, 904 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.624 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.395 unités de véhicules militaires.

