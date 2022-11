https://fr.sputniknews.africa/20221127/le-chemin-de-fer-de-la-ville-natale-de-zelensky-coupe-par-une-frappe--1057102428.html

Le chemin de fer de la ville natale de Zelensky coupé par une frappe

Le trafic sur le chemin de fer de la ville ukrainienne de Krivoï Rog a été suspendu ce 27 novembre pour "une longue période", indiquent les autorités locales... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Le chemin de fer de la ville ukrainienne de Krivoï Rog est désormais hors service, a déclaré ce 27 novembre le chef de l'administration militaire de la localité.Krivoï Rog est située dans la région de Dniepropetrovsk, il s'agit de la ville natale du Président Zelensky.Cette annonce intervient juste après que le chef de l’administration militaire régionale, Valentin Reznitchenko, avait déclaré sur sa chaîne Telegram qu’un élément de l’infrastructure de transport de Krivoï Rog avait été endommagé suite à des frappes.Pour l’heure, le ministère russe de la Défense n’a pas confirmé les faits.Des infrastructures ukrainiennes viséesDepuis le 10 octobre, les forces armées russes mènent des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.Vladimir Poutine avait alors déclaré que c’était une réponse à l’attaque terroriste contre le pont de Crimée et contre d’autres sites civils en Russie.Depuis, les alertes aériennes se déclenchent presque chaque jour dans les régions ukrainiennes, parfois dans tout le pays.

