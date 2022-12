Accident nucléaire: un scénario que l’Occident pourrait réaliser en Ukraine, selon un analyste

"Il n’y a aucun problème à créer une ceinture de sécurité si Washington ordonne demain à Zelensky […] de ne plus tirer sur la centrale nucléaire et s'il demande à Zaloujny [commandant en chef de l’armée ukrainienne], lequel l’ordonne aux généraux sur place. Voilà comment on peut résoudre ce problème", conclut-il.