"Un mélange explosif" menace l’Europe à cause d’une loi américaine

Le Conseil européen réuni jeudi 15 décembre avait à l’ordre du jour un point inoffensif intitulé Relations transatlantiques, sous-entendant l’examen par les dirigeants européens de la manière avec laquelle l'UE devrait réagir à la grande offensive de politique industrielle du Président américain Joe Biden.Dans un article publié en prévision de cette réunion, Die Welt a supposé que si les plus durs parmi les pays de l'UE, en premier lieu la France, l'emportaient, se présenterait un risque de course transatlantique aux subventions, de davantage de protectionnisme européen, de politique industrielle dirigiste et, dans le pire des cas, de guerre commerciale avec l'allié américain.Et en ce qui concerne les pays de l'UE en difficulté budgétaire, ce nouvel interventionnisme devrait également être payé avec une nouvelle dette commune de l'UE.Des mesures à même de déclencher une guerre commercialeSelon Die Welt, des mesures protectionnistes jusque-là impensables, comme acheter européen pour les subventions et les marchés publics, pourraient faire partie de l’arsenal.Malgré ce certain alarmisme du journal, les conclusions adoptées à l’issue de la réunion du Conseil sont très neutres.Le Conseil européen s’est contenté de souligner l'importance du lien transatlantique tel qu'il ressort à la fois de la boussole stratégique de l'UE et du concept stratégique de l'Otan.Pour ce qui est des Relations transatlantiques, le Conseil a uniquement indiqué qu’il avait "tenu un débat stratégique sur les relations transatlantiques", sans entrer dans le détail.Loi IRAL"Inflation Reduction Act (IRA) signé par le Président américain en août dernier vise la réalisation des objectifs climatiques, notamment le développement d’un ensemble élargi de technologies énergétiques propres essentielles en vue d’un déploiement mondial.Le document prévoit l’investissement de plus de 369 milliards de dollars dans les énergies propres et de 64 milliards de dollars dans la santé et la baisse progressive du prix de certains médicaments jusqu’à dix fois plus chers que dans d’autres pays riches.L’UE a qualifié cette loi de discriminatoire envers les produits importés. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a déclaré que ce texte faisait craindre "une distorsion de concurrence" et que des mesures de rétorsion pourraient être envisagées.

