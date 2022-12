https://fr.sputniknews.africa/20221215/macron-plaide-pour-une-reponse-europeenne-aux-subventions-americaines-1057283288.html

Macron plaide pour une réponse européenne aux subventions américaines

Macron plaide pour une réponse européenne aux subventions américaines

Le Président français exhorte les dirigeants de l'UE à riposter au vaste plan américain de subventions pour promouvoir les technologies d'avenir. Récemment, il... 15.12.2022, Sputnik Afrique

À l'occasion d'un sommet de l’UE à Bruxelles, Emmanuel Macron appelle les Européens à mettre rapidement en place un plan d’aide à l’industrie européenne pour répondre à l'IRA (Inflation Reduction Act) de l'administration Biden.Il a plaidé pour une réponse début 2023. Cette dernière suppose "d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui, au niveau européen et national, permette de répondre, d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains", a poursuivi le chef d’État."Désynchronisation" entre l’Europe et l’AmériqueAdoptée cet été, la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) prévoit près de 400 milliards de dollars d'investissements pour aider les entreprises américaines à faire face à l'inflation et au dérèglement climatique. Les subventions sont prévues pour relocaliser les industries de demain, promouvoir la mobilité électrique et les énergies renouvelables sur le territoire américain.Début décembre, Emmanuel Macron avait déjà constaté une "désynchronisation" dans les relations entre l'Europe et les États-Unis, concernant cette nouvelle loi américaine. Dans une interview à la chaîne américaine CBS, il avait constaté que l’adoption de l’IRA, "c'est mauvais pour l'Europe".

