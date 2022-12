https://fr.sputniknews.africa/20221205/macron-pointe-une-desynchronisation-des-relations-entre-la-france-et-les-etats-unis-1057184103.html

Macron pointe une "désynchronisation" des relations entre l'Europe et les États-Unis

Macron pointe une "désynchronisation" des relations entre l'Europe et les États-Unis

La facture élevée du gaz américain pour les Européens, ainsi que les subventions accordées par Washington à ses producteurs ont fait que les relations entre... 05.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-05T16:14+0100

2022-12-05T16:14+0100

2022-12-05T16:42+0100

international

france

europe

emmanuel macron

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054975639_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8bc7004f60515eed6cfd00cf57ce37ad.jpg

Emmanuel Macron a désigné plusieurs domaines dans lesquels les relations franco-américaines devraient être repensées. Son interview rendue publique le 4 décembre, a été enregistrée avant sa visite officielle de trois jours aux États-Unis.Il explique que la cause de cette situation réside dans l’énergie: "L'Europe est acheteur de gaz et de pétrole. Les États-Unis sont producteurs. Et quand on regarde la situation, nos industries et nos ménages n'achètent pas au même prix. Il y a donc un grand écart qui impacte le pouvoir d'achat et la compétitivité de nos sociétés".Actuellement, les industriels européens achètent des hydrocarbures américains environ 6 fois plus cher que les consommateurs internes."C'est mauvais pour l'Europe"Le Président français a taclé au passage la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), une nouvelle législation qui prévoit 430 milliards de dollars d'investissements pour aider les entreprises à faire face à l'inflation et au dérèglement climatique.Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait fait part à Joe Biden de ses préoccupations et qu'il avait convenu de "réparer" les conséquences de cette politique.Concernant l’Ukraine, Macron a indiqué que l’Europe et les États-Unis participent au conflit "au nom de principes identiques", mais que "le prix du conflit n’est pas le même de part et d'autre de l'Atlantique".

france

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, europe, emmanuel macron, joe biden