https://fr.sputniknews.africa/20221121/lallemagne-glisse-t-elle-vers-une-guerre-commerciale-avec-washington-1057050546.html

L’Allemagne glisse-t-elle vers une guerre commerciale avec Washington?

L’Allemagne glisse-t-elle vers une guerre commerciale avec Washington?

Le soutien massif des États-Unis à leur économie effraie Berlin, qui voir venir la guerre commerciale avec Washington, rapporte Politico. Pour l’éviter... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T20:14+0100

2022-11-21T20:14+0100

2022-11-21T20:14+0100

international

états-unis

allemagne

guerre commerciale

industrie

voiture électrique

subventions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104384/02/1043840237_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_d07b6987ca172d825904ba1fc8dc2df7.jpg

La crise économique et énergétique qui balaye l’Europe pourrait déboucher sur une guerre commerciale avec les États-Unis, écrit le journaliste allemand Hans von der Burchard dans le média spécialisé américain Politico.Berlin craint l’électrochoc que Joe Biden va tenter de provoquer sur l’économie américaine, via sa loi sur l’Inflation Reduction Act (IRA), forte d’une enveloppe de 369 milliards de dollars. Des subventions massives aux entreprises, notamment vertes, qui pourraient amener les compagnies allemandes à investir Outre-Atlantique.Un cauchemar en perspective pour l’Allemagne, déjà affaiblie par la flambée des coûts de l’énergie et les sanctions prises contre Moscou. Les subventions à l’achat de voitures électriques américaines irritent par exemple au pays de Goethe, gros producteur automobile.L’Europe et les États-Unis pourraient alors se livrer à une guerre tarifaire, comme celle qui oppose Washington à Pékin. L’UE pourrait aussi se lancer dans une bataille juridique devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour entraver les subventions américaines considérées comme "discriminatoires".Le plan B allemandPour éviter d’en arriver là, Berlin pourrait briser le tabou des subventions européennes à l’industrie. L’Allemagne verrait notamment d’un bon œil des incitations pour la production de technologies vertes en Europe.Un sacré bouleversement, alors que l’Allemagne a toujours penché vers le libéralisme économique, au contraire d’une France plus interventionniste. L’idée fait aussi son chemin à Bruxelles. Un fond de solidarité pour renforcer l’autonomie européenne dans des secteurs clés, comme la production de batterie ou de semi-conducteurs, a été évoqué par Thierry Breton, commissaire au marché intérieur.Mais le temps est compté pour l’Europe, alors que les négociations avec Washington patinent. L’IRA doit entrer en vigueur le 1er janvier.

états-unis

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, allemagne, guerre commerciale, industrie, voiture électrique, subventions