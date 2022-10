https://fr.sputniknews.africa/20221018/la-france-a-du-mal-a-avaler-le-protectionnisme-americain-1056551942.html

La France a du mal à avaler le protectionnisme américain

Emmanuel Macron n'apprécie pas que les États-Unis privilégient leur industrie automobile, en multipliant les aides pour "acheter américain".

Le ciel est à l’orage entre Paris et Washington sur les sujets économiques. Emmanuel Macron a en effet fulminé à propos du protectionnisme américain, dans un entretien aux Échos. Le Président français n’approuve pas les mesures prises par Joe Biden pour protéger l’industrie automobile outre-Atlantique et lui ouvrir le marché de l’électrique.Début août, le Congrès américain avait notamment voté un crédit d’impôts pour l’achat d’une voiture électrique, réservés aux véhicules entièrement fabriqués aux États-Unis, batterie comprises.Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a formulé une critique similaire, dénonçant les "stratégies protectionnistes" des partenaires de la France, en marge du Mondial de l'automobile de Paris.Paris joue-t-il les "mauvais flics"?Cet épisode illustre la crispation des relations franco-américaines qui sévit depuis le début du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron traduit également les inquiétudes européennes concernant la lutte contre l’inflation aux États-Unis, qui privilégie désormais sa production et son marché intérieur, comme l’explique à Politico Elvire Fabry, experte en politique commerciale à l'Institut Jacques Delors.Ces tensions rapprochent par ailleurs Paris et Berlin, l’industrie automobile allemande souffrant particulièrement des mesures protectionnistes américaines, souligne encore la spécialiste. L’UE pourrait finalement faire appel à l’Organisation mondiale du commerce, si Washington persiste dans cette voie.

