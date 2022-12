Alors que le Niger célèbre ce 18 décembre son Jour de la République, la situation après 62 ans d’indépendance ne prête guère à sourire, déplore auprès de Sputnik le politologue Issoufou Yahaya, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.Les Nigériens "n’ont connu que la galère", d’une dictature à l’autre, explique le chercheur, qui parle d’un pays dépossédé de lui-même, subissant les influences extérieures.L’ombre de le France pèse en particulier sur le pays, en matière économique comme militaire. Paris a notamment réarticulé les forces de l’ex-opération Barkhane au Niger, après son retrait du Mali. Sans compter les multinationales françaises comme Orano (ex-Areva) qui s’en donne à cœur joie avec l’uranium nigérien.L’espoir de la jeunesseMais cet état de fait exaspère aujourd’hui de plus en plus les Nigériens, en particulier la jeunesse, fait encore remarquer le chercheur. Une jeunesse qui "s’affirme" mais dont les aspirations rentrent en contradiction avec celles de la classe politique.Comme son voisin malien, le Niger est confronté depuis plusieurs années à la montée en puissance de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda*, à Daech* ou Boko Haram*. Les forces française de l’ex-opération Barkhane, censées lutter contre ce fléau, y sont désormais huées pour leur inefficacité.

Le Niger ne s’appartient plus et subit l’influence occidentale depuis plusieurs années, déplore le politologue Issoufou Yahaya. Une situation qui exaspère de... 18.12.2022, Sputnik Afrique

"Le Niger tout entier est une base au service de la France", déplore un politologue

© SOULEYMANE AG ANARA Niamey, capitale du Niger © SOULEYMANE AG ANARA

Le Niger ne s’appartient plus et subit l’influence occidentale depuis plusieurs années, déplore le politologue Issoufou Yahaya. Une situation qui exaspère de plus en plus la jeunesse du pays.