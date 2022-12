https://fr.sputniknews.africa/20221213/le-niger-mobilise-ses-militaires-retraites-pour-faire-face-aux-djihadistes-1057263758.html

Le Niger mobilise ses militaires retraités pour faire face aux djihadistes

Le Niger mobilise ses militaires retraités pour faire face aux djihadistes

Le ministère nigérien de la Défense, dans l’optique d’une lutte contre les djihadistes, a décidé de mobiliser ses militaires retraités pour venir en soutien à... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T20:50+0100

2022-12-13T20:50+0100

2022-12-13T20:50+0100

afrique subsaharienne

niger

mobilisation

militaires

lutte antiterroriste

retraite

mali

burkina faso

tchad

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103456/90/1034569003_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5e912885ed47c5710a84a1d3a363f075.jpg

Au moins 1.000 anciens militaires et gendarmes seront mobilisés au Niger pour pallier aux besoins en effectifs supplémentaires, a annoncé le ministère de la Défense nationale du pays sur les réseaux sociaux.Ces appelés seront un soutien pour les forces armées dans certaines de leurs missions, et accompliront des tâches spécifiques sans toutefois participer aux opérations de combat, ajoute le ministère.L’initiative concerne les militaires à la retraite "des FAN et de la Gendarmerie ayant quitté la position d'activité entre 2017 et 2022", précise-t-il.Une première au NigerLe pays lance pour la toute première fois ce genre d’opération pour lutter contre les groupes djihadistes dont les attaques meurtrières se sont multipliées depuis 2015. Beaucoup de parties du territoire en sont victimes, notamment l’ouest, proche du Mali et du Burkina où Al-Qaïda* et Daech* sont présents, et le sud-est riverain du lac Tchad et du Nigeria, devenu un repaire de djihadistes de Boko Haram* et de sa branche dissidente Iswap (État islamique en Afrique de l’Ouest)*.Selon les autorités, la zone frontalière entre le nord du Bénin et le sud du Niger, qui était jusqu’ici épargnée, est à son tour confrontée depuis quelques mois à la menace terroriste. Pour y faire face, le gouvernement nigérien avait affiché en 2020, l’intention de doubler les effectifs de son armée qui devraient passer de 25.000 à 50.000 dans les cinq prochaines années.Il faut noter que dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie prétendument du soutien, logistique et en matière de formation, de la France, des États-Unis, de l’Italie, de l’Allemagne et de Belgique.*Organisation terroriste interdite en Russie

afrique subsaharienne

niger

mali

burkina faso

tchad

nigeria

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, mobilisation, militaires, lutte antiterroriste, retraite, mali, burkina faso, tchad, nigeria, bénin