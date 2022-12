https://fr.sputniknews.africa/20221218/attentat-a-bangui-un-diplomate-centrafricain-commente-les-propos-de-catherine-colonna-1057306527.html

Attentat à Bangui: un diplomate centrafricain commente les propos de Catherine Colonna

Selon l'ambassadeur de Centrafrique en Russie, la note qui aurait été trouvée près du colis piégé ayant blessé un responsable russe à Bangui est une preuve... 18.12.2022

La chef de la diplomatie française Catherine Colonna essaie de se protéger en qualifiant de propagande la photo de la note accompagnant le colis qui a explosé ce 16 décembre dans les mains du chef de la Maison russe à Bangui. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik l'ambassadeur de Centrafrique à Moscou Léon Dodonou-Pounagaza.La ministre a en effet critiqué la photo prise par des policiers sur les lieux de l'attentat contre le responsable russe Dmitri Sytyi."Laissez-nous vivre"D'après l'homme d'affaires russe Evgueni Prigojine, avant de perdre connaissance, M.Sytyi avait lu une note accompagnant le colis qui disait "C'est pour toi, de la part de tous les Français, les Russes ficheront le camp d'Afrique". Mme Colonna a réagi en déclarant que cette information était fausse. "C'est même un bon exemple de la propagande russe et de l'imagination fantaisiste qui caractérise parfois cette propagande", a-t-elle déclaré.Pour l'ambassadeur, ce qui s'est passé est horrible. Mais le fait que Mme Colonna parle de propagande russe est une tentative de se protéger. Tout en proclamant que la France est liberté et démocratie, Paris soutient le terrorisme, affirme le diplomate centrafricain.Selon lui, seuls les Français ont pu laisser une telle note, car ils ont évacué leurs soldats de la Centrafrique et le regrettent déjà, a-t-il affirmé, en appelant à laisser vivre les Centrafricains.

