Attentat contre la Maison russe à Bangui: "C’est pour toi de la part de tous les Français"

Attentat contre la Maison russe à Bangui: "C’est pour toi de la part de tous les Français"

La note accompagnant le colis -qui a explosé ce 16 décembre dans les mains du chef de la Maison russe à Bangui- disait: "c’est pour toi de la part de tous les... 16.12.2022, Sputnik Afrique

Avant d’avoir été visé par un attentat ce 16 décembre, le chef de la Maison russe à Bangui avait reçu des menaces, révèle Evgueni Prigojine, fondateur du groupe de sécurité privé Wagner qui opère en RCA.Aujourd’hui, "malgré toutes les instructions de respecter les mesures de sécurité", Dmitri Sytyi, sous le coup de l’émotion, a ouvert le colis qu’il a reçu.Celui-ci a été envoyé depuis la capitale togolaise de Lomé via le service DHL, d’après le cliché du colis obtenu par Sputnik. L’émissaire serait un certain Sevillano Mingueza Alex."De la part de tous les Français"Et de préciser que les médecins russes faisaient en ce moment tout leur possible pour sauver la vie du chef de la mission russe éducative et culturelle en République centrafricaine.Evgueni Prigojine s’est déjà adressé au ministère russe des Affaires étrangères pour initier la procédure de déclarer la France pays sponsor du terrorisme.

