Hier, les forces armées ukrainiennes ont 31 fois pilonné la République populaire de Donetsk, en tirant 157 projectiles et roquettes. Kiev a utilisé des lance-roquettes multiples Grad et des obus de 122, 152 et 155 millimètres, ainsi que des roquettes de 120 millimètres, a précisé ce samedi le Centre de contrôle pour les crimes de guerre ukrainiens.