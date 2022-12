https://fr.sputniknews.africa/20221217/la-croatie-dit-non-a-lentrainement-des-troupes-ukrainiennes-1057299287.html

La Croatie dit "non" à l'entraînement des troupes ukrainiennes

La Croatie dit "non" à l'entraînement des troupes ukrainiennes

Les législateurs croates ont rejeté vendredi la proposition du gouvernement d’aider à former des soldats ukrainiens dans le cadre d’une mission de l’Union... 17.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-17T13:59+0100

2022-12-17T13:59+0100

2022-12-17T13:59+0100

international

union européenne (ue)

croatie

ukraine

mission

formation

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104318/24/1043182483_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_7207d03df4d0086f31b004b198e76378.jpg

Le gouvernement croate n'a pas réussi vendredi à obtenir le soutien de son parlement pour former des soldats ukrainiens dans le cadre du programme de l'Union européenne EUMAM Ukraine.L’UE a lancé en octobre sa plus grande mission d’entraînement militaire jamais organisée, visant à préparer 15.000 soldats ukrainiens dans plusieurs pays membres.La Croatie devait accueillir jusqu'à 100 d’entre eux, tandis qu'environ 80 instructeurs croates devaient se rendre à l'étranger pour aider à former des Ukrainiens dans d'autres pays de l'UE.La Croatie diviséeLa participation à cette mission a divisé les politiciens de la Croatie, membre à la fois de l’UE et de l’Otan.Le Président, Zoran Milanovic, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était contre et a affirmé que cela "impliquerait la Croatie dans la guerre".Ses déclarations ont incité le Premier ministre, Andrej Plenkovic, dont le gouvernement a soutenu la proposition de formation, à accuser le Président d’"opinions pro-russes".En raison de la dispute, le gouvernement a soumis la question à un vote au parlement vendredi.Mais seuls 97 des 151 membres du parlement ont soutenu la proposition, soit moins que les deux tiers requis pour l'adopter, infligeant un sérieux coup au Premier ministre.Une mission de deux ansL’AFP rapporte que près de 60% des Croates sont opposés à ce que les soldats ukrainiens s'entraînent dans leur pays et environ un tiers sont pour, selon une enquête publiée au début du mois.La plateforme principale de la mission d'assistance militaire de l'UE (EUMAM) sera établie en Pologne, avec un quartier général secondaire en Allemagne.La mission est mise en place pour une durée initiale de deux ans et devrait coûter environ 60 millions d'euros (64 millions de dollars) par an.

croatie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, union européenne (ue), croatie, ukraine, mission, formation, militaires