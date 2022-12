https://fr.sputniknews.africa/20221216/le-burkina-juge-tres-graves-les-propos-du-president-ghaneen-sur-la-presence-de-wagner-1057295893.html

Le Burkina juge "très graves" les propos du Président ghanéen sur la présence de Wagner

Le Burkina juge "très graves" les propos du Président ghanéen sur la présence de Wagner

Les déclarations du Président ghanéen selon lesquels le Burkina Faso a conclu "un arrangement" avec le groupe russe Wagner ont suscité une vive réaction à... 16.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-16T20:30+0100

2022-12-16T20:30+0100

2022-12-16T20:53+0100

Le Burkina Faso a qualifié vendredi de "très graves" les propos tenus deux jours plus tôt par le Président ghanéen Nana Akufo-Addo qui avait affirmé que Ouagadougou avait "conclu un arrangement" avec le groupe russe Wagner. Plus tôt dans la journée, l'ambassadeur du Ghana au Burkina avait été convoqué et s'était entretenu avec M.Traoré tandis que l'ambassadeur burkinabè à Accra avait été rappelé pour consultations.Entretien avec le secrétaire d'Etat USMercredi, lors d'une entrevue aux Etats-Unis avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, le Président ghanéen Akufo-Addo, avait assuré que le Burkina avait "conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner"."Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme une forme de paiement pour leurs services", avait-il ajouté, précisant que selon lui "les mercenaires russes sont à la frontière nord" du Ghana.Lors de son entretien avec le ministre, l'ambassadeur du Ghana, Boniface Gambila Adagbila, a assuré que les propos de son président "ne visaient pas à condamner le Burkina Faso, ni à semer le doute dans les esprits", selon le compte-rendu de la rencontre, publié par le ministère des Affaires Etrangères burkinabè.

