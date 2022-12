https://fr.sputniknews.africa/20221216/-nous-faisons-des-coups-detats-chaque-annee-le-fondateur-du-groupe-wagner-trolle-la-presse-1057294913.html

"Nous faisons des coups d’États chaque année": le fondateur du groupe Wagner trolle la presse

"Nous faisons des coups d’États chaque année": le fondateur du groupe Wagner trolle la presse

L’homme d’affaires russe Evgueni Prigojine, souvent pointé du doigt pour être derrière le groupe Wagner, a ironisé sur la présence de ce dernier en Afrique... 16.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-16T18:08+0100

2022-12-16T18:08+0100

2022-12-16T18:08+0100

afrique subsaharienne

groupe wagner

evguéni prigojine

minusma

onu

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/1a/1056302500_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_d310360c49e7b8b3cd541726d4b0bb7e.jpg

La présence en Afrique du groupe de sécurité privé Wagner n’en finit pas d’alimenter les fantasmes. Ce 13 décembre, le Président ghanéen a notamment assuré que Wagner avait passé des contrats avec le Burkina Faso.Des propos qui ont émoustillé la presse occidentale, laquelle a assailli de questions le fondateur du groupe Evgueni Prigojine. Celui-ci a répondu avec ironie sur Telegram.L’homme d’affaires a ajouté qu’en comparaison, Wagner se devait d’avoir "les mains libres" et ne s’engageait dans aucun projet économique, minier ou autre. Une manière également de se placer au-delà des sanctions et mesures de restrictions financières.Missions de l’Onu contestéesLes propos d’Evgueni Prigojine font écho aux difficultés que rencontrent les missions de maintien de la paix de l’Onu, de plus en plus décriées dans certains pays d’Afrique.La Minusma a notamment essuyé de cinglants échecs au Mali, plus de 174 Casques bleus y ayant perdu la vie depuis le début de l’opération en 2013. Plusieurs États, la Suède et la Côte-d’Ivoire en tête, comptent d’ailleurs retirer leurs contingents de la mission en 2023.Pire encore: les missions de l’Onu rencontrent désormais l’hostilité d’une partie de la population, qui leur reproche leur inefficacité. La passivité de la Minusma dans la lutte contre le terrorisme provoque notamment un ras-le-bol au Mali, comme le confiait récemment à Sputnik Ousmane Aly, économiste à Bamako.Ces derniers mois, des manifestations ont également eu lieu contre la Monusco en RDC ou contre la présence de l’Onu au Soudan.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, groupe wagner, evguéni prigojine, minusma, onu, mali