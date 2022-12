https://fr.sputniknews.africa/20221214/voici-les-mesures-prises-en-france-pour-eviter-les-debordements-dapres-match-avec-le-maroc-1057270575.html

Voici les mesures prises en France pour éviter les débordements d’après match avec le Maroc

Voici les mesures prises en France pour éviter les débordements d'après match avec le Maroc

Quel que soit le vainqueur de la demi-finale de la Coupe du monde, au moins 10.000 agents de police sont en service dans les villes françaises ce soir 14... 14.12.2022

Alors que le match Maroc-France est imminent, les autorités françaises ont pris des mesures pour faire face à de possibles débordements.Ainsi, 10.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris et en région parisienne sont mobilisés ce 14 décembre en France, comme l’a annoncé le ministre français de l’Intérieur devant l'Assemblée nationale le 13 décembre. De plus, 5.000 agents supplémentaires assureront la sécurité hors région parisienne.Ceci afin d’encadrer les manifestations de liesse en marge de la demi-finale du Mondial France-Maroc.Les préparatifs aux Champs-ÉlyséesSelon le ministre, les forces de l’ordre seront en service "singulièrement autour des Champs-Élysées". L’avenue a déjà été le théâtre de heurts entre forces de l’ordre et supporters du Maroc le 10 décembre. Avec pour résultat, quelques séquelles comme des vitrines fissurées et scotchées, des entrées condamnées, des devantures taguées."Les commerçants sont très anxieux, ils ne savent pas comment cela va tourner, a affirmé Jeanne d'Hauteserre sur Sud Radio le 13 décembre. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla, d'une guerre civile".D’après Le Figaro, la majorité des vendeurs mettent en place des mesures de protection: des palissades en fin de journée, des vigiles pour la nuit, des barricades à l’aide des planches de bois, un horaire de fermeture avancé, au cas où.En outre, M.Darmanin a aussi indiqué que les préfets devraient faire procéder "au retrait des poubelles, des barrières de chantiers ou de tout autre matériau pouvant être utilisé comme une arme par destination, dans les périmètres identifiés comme susceptibles d’accueillir des foules importantes à l’issue du match".D’autres villes concernéesBien que les rassemblements les plus importants soient attendus à Paris, une note du Service central du renseignement territorial (SCRT) datée du 13 décembre et que RTL a pu consulter, cite également comme point d'attention les villes de Strasbourg, Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon, et "l'arc méditerranéen".À Nantes, la suspension des tramways et bus à partir de 20h30 (GMT) dans le centre-ville est prévue.À Nice, la préfecture serre aussi un peu la vis pour éviter au maximum les débordements ce soir. "Les exploitants des débits de boissons et restaurants" qui ont installé des écrans de télévision n'auront pas le droit "de les diriger vers la voie publique", selon le préfet. Interdiction aussi de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, dans ces secteurs, en dehors des terrasses des débits de boissons.

