"Le thème de l'Ukraine nous occupe tous", "nous voulons mettre fin à ce drame", a déclaré le 12 décembre à Vienne Heinz-Christian Strache, ancien vice-chancelier autrichien. Sa mouvance, Plateforme indépendante pour la paix et la neutralité (Plattform für Frieden und Neutralität), a organisé dans la capitale autrichienne une table ronde consacrée au conflit en Ukraine.Les panélistes ont abordé les prémisses du conflit.Environ 300 invités, dont des représentants de l'OSCE, des ambassades de Russie, de Hongrie, d'anciens députés, des politiciens régionaux, ont suivi la discussion."Ensuite, les États-Unis ont accepté d’accueillir l'Ukraine [dans l'Alliance atlantique]. Poutine a déclaré sans ambiguïté qu'il s'agissait d'une ligne rouge. Mais personne ne l'a pris au sérieux […]. Je me suis longtemps demandé combien de temps il se laisserait traiter ainsi", a-t-elle développé.D’après Efgani Dönmez, ancien député autrichien, les seuls gagnants dans le conflit actuel sont les entreprises du secteur de la défense. Pourtant, la simple "répartition des forces et des potentiels militaires" montre que "la Russie ne peut pas être vaincue".Qui est perdant dans ce conflit?Efgani Dönmez considère que l’UE doit mener sa propre politique visant à rechercher la paix avec la Russie. Il a estimé que l’Ukraine mène une guerre par procuration pour les "grandes puissances" occidentales dans laquelle des technologies militaires sont testées.

