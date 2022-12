https://fr.sputniknews.africa/20221213/les-propos-de-merkel-sur-les-accords-de-minsk-font-peur-a-un-ex-vice-chancelier-autrichien-1057256178.html

Les propos de Merkel sur les accords de Minsk font "peur" à un ex-vice-chancelier autrichien

Le fait que les accords de Minsk aient été conclus pour "donner du temps à l’Ukraine", comme l’a récemment avoué Angela Merkel, sape les fondements de la... 13.12.2022, Sputnik Afrique

L’absence "d’initiatives européennes majeures visant l’instauration de la paix en Ukraine fait peur" à Heinz-Christian Strache, ancien vice-chancelier autrichien, tout comme les récents propos d’Angela Merkel sur les accords de Minsk.Cette déclaration a été faite le 12 décembre lors d’une table ronde organisée à Vienne par une plateforme indépendante pour la paix et la neutralitéPoutine déçu par MerkelEn effet, l'ex-chancelière allemande vient de confier à l'hebdomadaire allemand Die Zeit que les accords de Minsk avaient été une tentative de "donner du temps à l'Ukraine" pour que le pays puisse se renforcer.Commentant cette déclaration, le Président russe a souligné qu’elle était "tout à fait inattendue".Par la suite, Viatcheslav Volodine, président de la Douma russe, a accusé Berlin et Paris d’être "moralement et matériellement responsables de ce qui se passe en Ukraine" et les a appelés à payer "des indemnisations aux habitants du Donbass pour les huit ans de génocide et les dommages causés".

