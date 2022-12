https://fr.sputniknews.africa/20221211/le-burkina-a-64-ans-lafrique-de-papa-nest-plus-lafrique-des-francais-1057234528.html

Le Burkina a 64 ans: "l’Afrique de papa" n’est plus l’Afrique des Français

Bassirou Sanogo, diplomate, enseignant et consultant en communication, retrace pour Sputnik l’évolution voltaïco-burkinabé depuis la proclamation de la... 11.12.2022, Sputnik Afrique

Ce dimanche 11 décembre, le Burkina Faso fête le jour de la République. Sa proclamation en 1958 avait été un prolongement des réformes politiques dans le système colonial français, démarrées à partir de la déclaration de De Gaulle en 1944 à Brazzaville, raconte à Sputnik Bassirou Sanogo, diplomate, enseignant et consultant en communication, mais aussi premier ambassadeur du Burkina Faso en Algérie.Le 11 décembre 1958, il avait dix ans et allait à l’école primaire de sa ville natale de Tougas.Le lien avec la métropole n’est pas coupéLe Burkina a obtenu son indépendance en août 1960. Cependant, selon lui, "aucun pays africain n'a réussi pratiquement à prendre son destin en main".L’Afrique anglophone a mieux réussi en la matière que les francophones.Besoin de diversificationBien qu’il n’y ait pas de rupture avec la France, dont l’influence l’a formaté lui et ses compatriotes, M.Sanogo juge que le développement du pays doit se fonder sur un partenariat diversifié.La fin de "l’Afrique de papa"En ce qui concerne les manifestations antifrançaises de cet automne à Ouagadougou, M.Sanogo estime que les gens "voient que la position de la France est trop pesante sur leur pays". Les jeunes africains "sont contre cette présence française parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avancent pas avec cette présence française. Avec des choses simplement que Paris n'a pas changé de paradigme dans l'appréciation des Africains. L'Afrique de 1960 ne peut pas être l'Afrique de 2022."Il met pourtant en garde contre les parallèles entre les années 1960 et 2022.Pour rappel, la Haute-Volta était une colonie de l’Afrique-Occidentale française avant de prendre son indépendance totale le 5 août 1960. La Haute-Volta prend le nom de Burkina Faso le 4 août 1984.Revenant sur les manifestations antifrançaises, le diplomate estime qu’il est temps que les Français comprennent que "l’Afrique de papa" n’est plus leur Afrique.Tous sont sankaristesLe combat de Thomas Sankara est "toujours d’actualité", estime le diplomate. Chef d’État voltaïque et burkinabè, celui-ci a été assassiné lors d’un coup d’État en 1987.La jeunesse burkinabé, qui vient de la période de Sankara, n’est peut-être pas armée idéologiquement, mais elle a une conscience, en se fondant sur un passé encore dynamique, que rien ne peut plus être fait comme avant.

