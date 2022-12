https://fr.sputniknews.africa/20221210/le-burkina-faso-manifeste-contre-limperialisme-et-pour-la-cooperation-gagnant-gagnant-avec-moscou-1057232252.html

Le Burkina Faso manifeste contre l’impérialisme et pour "la coopération gagnant-gagnant" avec Moscou

Le Burkina Faso manifeste contre l’impérialisme et pour "la coopération gagnant-gagnant" avec Moscou

Encourager le peuple burkinabé à accompagner les autorités, éliminer l’ingérence étrangère pour rendre le Burkina Faso libre. C’est ce que vise la Fédération des mouvements panafricains en organisant ce 10 décembre une manifestation dans la capitale burkinabé, Ouagadougou.Auprès de Sputnik, le coordinateur national de Planète des jeunes panafricanistes (PJP) Nestor Podassé rappelle que le gouvernement de transition est arrivé parce que "depuis longtemps, le peuple burkinabé manifeste qu'on ne veut plus de coopération avec la France".Objectifs de la manifestationDétaillant l’ordre du jour, Nestor Podassé indique qu’ils manifestent contre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) "aux ordres de l’impérialisme", la présence de bases militaires étrangères sur le sol burkinabé, de la France et des États-Unis notamment, les "intimidations dans le choix des partenaires", ainsi que "l’ingérence de l’Union européenne au Burkina Faso".Or, ce qui est salué et soutenu, c’est "la CEDEAO des peuples", "la coopération bilatérale gagnant-gagnant avec la Russie", "la bonne marche de la transition", "l'indépendance totale du Burkina Faso" et "la liberté de l'État burkinabè dans sa prise de décision".Un peuple "plus galvanisé"Mettant en valeur le patriotisme du nouveau dirigeant panafricain, Nestor Podassé tient à souligner qu’après une crise sécuritaire et économique, la situation sociale au Burkina Faso est en train de doucement remonter.Suite à la manifestation, ils espèrent "voir un peuple encore plus motivé et plus galvanisé".

