Aide russe au Nicaragua: près de 350 tonnes de farine offertes aux écoles

Depuis plus de dix ans, la Russie accorde une aide humanitaire au Nicaragua. Elle vient notamment, dans le cadre du Programme alimentaire mondial, de lui... 10.12.2022, Sputnik Afrique

nicaragua

international

école

aide humanitaire

russie

amérique latine

Les autorités russes ont remis au Nicaragua, le 9 décembre, 348,5 tonnes de farine destinées à renforcer les programmes des déjeuners scolaires dans le pays. Cette année, la Russie a également fourni au Nicaragua 196 tonnes d'huile de tournesol et livrera encore 63,5 tonnes de farine, a indiqué l'ambassade russe dans un communiqué.En 2021, dans le cadre d’un soutien aux approvisionnements des écoles, Moscou avait fourni à ce pays latino-américain 1.892 tonnes de farine de blé et 787 tonnes d'huile de tournesol. Selon Georgia Testolin, représentante du Programme alimentaire mondial (PAM) au Nicaragua, pour la période allant de 2019 à 2023, le volume d'aide russe à ce pays via le programme onusien s'élèvera à 11 millions de dollars.Le premier fret de blé gratuit russe est arrivé au Nicaragua en 2011.Offrir du blé aux plus démunisLe 2 décembre, Moscou a dit pouvoir assurer des livraisons gratuites de céréales aux États les plus démunis, mais aussi de substituer le total du blé ukrainien pour en vendre à des prix abordables. Il s'est dit prêt à leur offrir 500.000 tonnes de blé.Le 11 novembre, l'Onu avait noté que le monde avait besoin des céréales et des engrais russes et que les pays devaient donc coopérer pour mettre en œuvre l'accord céréalier passé en juillet 2022 à Istanbul. Celui-ci vise à débloquer les frets de céréales ukrainiennes coincés dans des ports de la mer Noire.

