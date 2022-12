https://fr.sputniknews.africa/20221201/cest-mensonger-de-dire-quil-ny-a-pas-de-restrictions-sur-les-cereales-russes-selon-lavrov-1057139479.html

C'est mensonger de dire qu'il n'y a pas de restrictions sur les céréales russes, selon Lavrov

Lors d'un point-presse à Moscou, Sergueï Lavrov a affirmé que les représentants de l'Onu étaient littéralement obligés d'"extorquer" des Etats-Unis et de l'UE... 01.12.2022, Sputnik Afrique

Les problèmes de sécurité en Europe, la crise alimentaire frappant les pays les plus démunis et les entraves créées à l'exportation des produits agricoles russes... Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a couvert ces questions lors d'un point-presse en ligne ce 1er décembre.Alors que des volumes considérables de céréales et engrais russes restent bloqués dans les ports maritimes européens, le ministre russe des Affaires étrangères a mis en valeur la contribution du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres."Un mensonge flagrant"Ainsi, déclarer qu'il n'y a pas de restrictions entravant l'exportation des produits agricoles russes est "un mensonge flagrant", selon le ministre.À la mi-novembre, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrrel a en effet qualifié de fausse les allégations selon lesquelles les sanctions antirusses entravaient l'approvisionnement alimentaire dans le monde.Sergueï Lavrov a pour sa part expliqué que bien qu'il n'y ait pas de rubriques "Engrais et aliments en provenance de Russie" dans les listes de sanctions, il existe une interdiction des transactions bancaires, notamment pour la principale banque russe Rosselkhozbank, qui dessert plus de 90% de tous les approvisionnements alimentaires en provenance de la Russie.En outre, les sanctions comprennent une interdiction d'accès des navires russes aux ports européens et des navires étrangers aux ports russes.

