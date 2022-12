https://fr.sputniknews.africa/20221209/loccident-accroit-deliberement-les-risques-de-conflit-dans-le-monde-selon-poutine-1057221410.html

L’Occident accroît délibérément "les risques de conflit" dans le monde, selon Poutine

Mettant en œuvre tous les moyens pour sauvegarder son hégémonie, l’Occident utilise le peuple ukrainien en tant que chair à canon et "opte délibérément pour la... 09.12.2022, Sputnik Afrique

"Les élites occidentales" misent sur la force pour ne pas perdre leur dominance sur les plans "politique, économique, financier, militaire et idéologique", y compris avec l’Ukraine, a indiqué le Président russe.Le Président a d’ailleurs expliqué que l’Occident continuait d’utiliser cyniquement le peuple ukrainien "comme chair à canon", "comme bélier contre la Russie" et approvisionner l'Ukraine en armes et munitions, en mercenaires, ainsi que de "la pousser sur une voie suicidaire".La veille, le Président russe avait estimé que le risque de guerre nucléaire avait augmenté. Or, il a mis en valeur le fait que Moscou n’allait pas brandir l’arme atomique "comme un rasoir", mais se basait toujours sur son principe dissuasif.Garanties de sécurité pour la RussieLa semaine dernière, parlant de la volonté de la France à "préparer le dialogue où tout le monde reviendra au tour de la table", Emmanuel Macron a estimé qu’il faudrait donner "des garanties pour sa propre sécurité à la Russie". Selon le Président français, "un des points essentiels […] c’est la peur que l’Otan vienne jusqu’à ses portes [de la Russie], c’est le déploiement d’armes qui peuvent [la] menacer".Des propos qui ont provoqué un tollé à Kiev et dans l’est de l’Europe. En outre, un article paru dans le New York Post a stipulé que les États-Unis devaient "maintenir" Paris et Berlin "en ligne sur l’Ukraine".

