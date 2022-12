https://fr.sputniknews.africa/20221207/le-risque-dune-guerre-nucleaire-augmente-selon-poutine-1057205575.html

Le risque d'une guerre nucléaire augmente, selon Poutine

Le risque d'une guerre nucléaire augmente, selon Poutine

Le risque d’une guerre nucléaire s’accroît, a déclaré ce 7 décembre le Président russe. Cependant, il a rappelé le caractère purement "dissuasif" des armes... 07.12.2022, Sputnik Afrique

Le Président Poutine a estimé ce 7 décembre que le risque d’une guerre nucléaire avait augmenté.Cependant, la Russie considère cette arme d’extermination de masse uniquement comme un moyen de dissuasion, a-t-il rappelé.D’après lui, la Russie dispose des armes nucléaires les plus modernes de la planète: "À présent, c’est un fait évident".Moscou ne va pas toutefois brandir l’arme nucléaire "comme un rasoir", mais se base toujours sur son principe dissuasif, a insisté le chef de l’État russe.Et d’ajouter: "On n’est pas devenu fou, on se rend compte de ce que l’arme nucléaire représente".Affrontement USA-Russie?Le Président russe fait cette déclaration alors que les négociations entre Moscou et Washington sur le New Start, traité bilatéral de réduction des armes stratégiques nucléaires, sont toujours au point mort. Le 1er décembre, le ministre russe des Affaires étrangères avait déjà averti du "risque immense" qu’un affrontement entre puissances nucléaires dégénère en guerre atomique. Un sujet sensible, sur lequel les médias devraient néanmoins éviter de spéculer, avait-il souligné un peu plus tôt.

