https://fr.sputniknews.africa/20221102/la-declaration-de-moscou-sur-la-prevention-dune-guerre-nucleaire-1056702302.html

Moscou publie une déclaration sur la prévention de la guerre nucléaire

Moscou publie une déclaration sur la prévention de la guerre nucléaire

Évoquant la situation actuelle, qui est selon elle, "difficile et turbulente", la diplomatie russe a réaffirmé l’engagement de la Russie dans le domaine de la... 02.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-02T15:03+0100

2022-11-02T15:03+0100

2022-11-02T16:08+0100

ukraine

russie

moscou

guerre

guerre nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103323/56/1033235663_0:169:4059:2452_1920x0_80_0_0_20ba9f2d81c157ce43e0154a7fa5efac.jpg

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié, ce jeudi 2 novembre, une déclaration dans laquelle il affichait les efforts que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu et l'une des puissances nucléaires, entreprend pour renforcer la sécurité internationale et la stabilité stratégique.Le document indique que la politique russe dans le domaine de la dissuasion nucléaire est basée sur "le postulat de l'inadmissibilité d'une guerre nucléaire dans laquelle il ne peut y avoir de vainqueur et qui ne doit jamais être déclenchée".La Russie considère l'importance permanente des accords existants dans le domaine de la réduction et de la limitation des armes nucléaires, de la réduction des risques stratégiques et de la menace d'incidents et de conflits internationaux graves d'une escalade au niveau nucléaire.La Russie appelle d’autres puissances nucléaires à prouver sur le terrain leur volonté d'œuvrer à la résolution de cette tâche prioritaire, et à abandonner les tentatives dangereuses d'empiéter sur les intérêts vitaux des parties, "en se balançant au bord d'un conflit armé direct et en encourageant les provocations avec des armes de destruction massive, ce qui peut entraîner des conséquences catastrophiques".La diplomatie russe souligne que Moscou continue de prôner la formation d'une architecture de sécurité internationale renouvelée et plus stable.Selon le document, une telle architecture doit être fondée sur "la garantie de la prévisibilité et de la stabilité stratégique mondiale, ainsi que sur le respect des principes d'égalité, de sécurité indivisible et sur la prise en compte des intérêts fondamentaux des parties"

ukraine

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, moscou, guerre, guerre nucléaire