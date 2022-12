https://fr.sputniknews.africa/20221209/focus-a-marrakech-sur-la-strategie-de-developpement-et-lapproche-de-promotion-des-partenariats-1057219223.html

Focus à Marrakech sur la stratégie de développement et l'approche de promotion des partenariats

Les grands axes de la stratégie de développement et l'approche de promotion des partenariats entre différents acteurs ont été au coeur des débats, jeudi au... 09.12.2022, Sputnik Afrique

maghreb

maroc

A cette occasion, une réunion de travail a été tenue par le wali de la région Marrakech- Safi, Karim Kassi-Lahlou et le président du Conseil de la région, Samir Goudar, avec des responsables de l'OCP, et ce dans le cadre de l'activation du partenariat au service des questions de développement au niveau de cette partie du territoire national.Dans une allocution de circonstance, le wali a passé en revue les grandes lignes de la stratégie de développement au niveau régional, ainsi que de l'approche relative à la promotion de partenariats entre les différents acteurs et intervenants dans le cadre desquelles s'inscrit la convention de partenariat conclue entre le Conseil et la wilaya de la région Marrakech-Safi d'une part, et l'OCP et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir d'autre part.Susceptible d'ouvrir des perspectives prometteuses de développement, cette convention se décline en 4 axes majeurs, à savoir l'employabilité et la création d'entreprises, l'eau, l'énergie, et le développement durable, outre l'aménagement et le développement territoriaux, et l'axe relatif à la santé, culture et éducation.M. Goudar s'est attardé, quant à lui, sur l'approche participative mise en oeuvre par le Conseil de la Région, en vue de l'élaboration des axes du développement régional et la mise sur pied des pôles de développement via la concrétisation de projets structurants.Grands projets structurants dans la régionDans la foulée, il a mis en relief l'importance de la convention de partenariat signée récemment avec l'OCP et l'UM6P, ainsi que ses objectifs, et ce, au prisme des 4 axes objet de l'accord entre les parties signataires.Par la suite, l'assistance a été conviée à suivre une série d'exposés axés sur les grands projets structurants dans la région, qui constitueront, sans nul doute, des champs pour un partenariat édifiant avec l'OCP.A ce propos, les représentants de l'OCP présents à cette réunion ont accueilli favorablement les projets exposés, réitérant l'engagement préalable de cet établissement stratégique à oeuvrer en vue de leur concrétisation dans les faits, et ce selon les dispositions de la convention-cadre conclue entre les parties.Les débats engagés à cette occasion ont porté sur les différents axes et aspects de ce partenariat, les premiers projets concernés, ainsi que sur l'ensemble des moyens pratiques à mettre en oeuvre en vue de leur concrétisation.

