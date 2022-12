https://fr.sputniknews.africa/20221209/en-afrique-ils-savent-ce-quest-la-russie-poutine-repond-aux-dires-de-borrell-sur-les-africains-1057227136.html

"En Afrique, ils savent ce qu'est la Russie": Poutine répond aux dires de Borrell sur les Africains

"En Afrique, ils savent ce qu'est la Russie": Poutine répond aux dires de Borrell sur les Africains

Le continent africain est bel et bien conscient de ce qu'est la Russie et quel rôle elle a joué dans la libération du colonialisme, a déclaré le Président... 09.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-09T20:06+0100

2022-12-09T20:06+0100

2022-12-09T20:06+0100

vladimir poutine

josep borrell

afrique

maria zakharova

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1056348091_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_65ec0a1556fed5b2d2084f3edab5983f.jpg

Les récentes déclarations du vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui a estimé que les Africains exprimant leur soutien à Moscou ne savaient probablement pas qui était Vladimir Poutine et où se trouvaient le Donbass, ont fait réagir le chef du Kremlin.Et d’ajouter qu’il n'y a pratiquement aucun pays africain "qui n'ait pas reçu notre soutien politique, médiatique, économique et parfois même militaire". "Nous avons de bonnes relations amicales, très stables, avec les pays africains et elles se développent".D’après M.Poutine, si l’Occident savait où était située l'Afrique et dans quel état se trouvaient les peuples africains, "il n'empêcherait pas la livraison de denrées alimentaires et d'engrais russes au continent africain, dont dépendent après tout les récoltes dans les pays africains et le sauvetage de centaines de milliers de personnes en Afrique de la famine"."Ne mesurez pas les gens à votre aune"Plus tôt dans la journée, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a aussi réagi aux propos de M.Borrell. "Josep, ne mesurez pas les gens à votre aune", a-t-elle écrit sur Telegram, ajoutant que la dégradation de l’Occident collectif ne signifiait pas que d’autres peuples soient concernés par les mêmes processus.

afrique

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, josep borrell, afrique, maria zakharova, donbass