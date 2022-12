https://fr.sputniknews.africa/20221209/moscou-fustige-borrell-le-jardinier-pour-ses-propos-sur-les-africains-1057219407.html

Moscou fustige Borrell le "jardinier" pour ses propos sur les Africains

Moscou fustige Borrell le "jardinier" pour ses propos sur les Africains

"Ne mesurez pas les gens à votre aune." La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a répondu au chef de la diplomatie européenne, lequel avait...

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a réagi aux propos du chef de la politique étrangère de l’Union européenne. Celui-ci avait déclaré douter que les Africains ayant exprimé leur soutien à la Russie sachent qui est Vladimir Poutine et où se trouve le Donbass.Selon Mme Zakharova, ces doutes ont été exprimés par un jardinier qui se fait passer pour le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères."Josep, ne mesurez pas les gens à votre aune", a-t-elle écrit sur Telegram, ajoutant que la dégradation de l’Occident collectif ne signifiait pas que d’autres peuples soient concernés par les mêmes processus.Appel à protéger le "jardin" contre la "jungle"Intervenant jeudi 8 décembre devant la Commission du Parlement européen contre l’ingérence étrangère, M.Borrell a fait référence aux jeunes de Bamako montrés sur les chaînes de télévision avec une affiche sur laquelle était écrit: "Poutine, tu as sauvé le Donbass, maintenant tu vas nous sauver".Selon le chef de la diplomatie européenne, ces habitants de l’Afrique "ne savent même pas où se trouve le Donbass et qui est Vladimir Poutine".Il a aussi noté que la Russie était soutenue par des résidents de certains pays européens. Selon lui, inutile d’aller à Bamako, il suffit de se rendre dans les Balkans pour voir une affiche "Merci! Joyeux anniversaire, Monsieur Poutine".Début octobre, s'exprimant lors de l'ouverture de l'Académie diplomatique européenne à Bruges, Borrell a déclaré que l'Europe était un "jardin" et que le reste du monde était une "jungle" qui pouvait l’envahir si les "jardiniers" ne s'en occupaient pas.

