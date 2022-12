https://fr.sputniknews.africa/20221208/traite-sur-les-missiles-a-portee-intermediaire-les-lecons-que-moscou-a-tirees--1057212115.html

Traité sur les missiles à portée intermédiaire: les leçons que Moscou a tirées

Traité sur les missiles à portée intermédiaire: les leçons que Moscou a tirées

Le sommet soviéto-américain qui se tenait du 8 au 10 décembre 1987 à Washington s’était soldé par la signature du Traité sur les forces nucléaires à portée... 08.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-08T09:31+0100

2022-12-08T09:31+0100

2022-12-08T09:31+0100

international

états-unis

russie

traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (fni)

anniversaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103534/79/1035347953_0:158:3015:1854_1920x0_80_0_0_6565f2d90a2f40e78f057b03e22b8a7f.jpg

L’ambassade russe aux États-Unis a publié sur Telegram un commentaire consacré au 35e anniversaire du sommet de Washington, lequel avait abouti à la signature du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.Mais la leçon à tirer de cet événement, c’est que le Président Reagan et le secrétaire général du PCUS Gorbatchev, bien que très méfiants l’un envers l’autre, ont pris conscience de l’importance des négociations et du renoncement à une confrontation.La Russie est prête à un travail honnêteIl s’ensuit que malgré une intransigeance dans l’approche de tel ou tel problème, "dans les relations internationales il est nécessaire d’écouter et d’entendre le partenaire, de comprendre et d’accepter ses préoccupations liées à sa sécurité, de ne pas tricher".L’ambassade appelle la partie américaine à un travail honnête. Selon elle, ignorer les intérêts russes et mener d’une manière insensée une politique étrangère basée sur la conviction d’être exclusif et supérieur a déjà conduit à des problèmes immenses et à des crises.La Russie a tiré des enseignements de son passé et elle comprend parfaitement qu’on ne peut pas croire sur parole les représentants de la classe politique américaine, surtout celle d’aujourd’hui."La Russie est prête au dialogue uniquement sur la base du principe d’égalité en droits et de la prise en compte des préoccupations liées à la sécurité de notre pays", conclut l’ambassade.Les USA se retirentLe Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (traité FNI) avait été signé le 8 décembre 1987 à Washington par le Président américain Ronald Reagan et le Secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev.Il concerne l’élimination de tous les missiles de croisière et balistiques à charge conventionnelle ou nucléaire lancés depuis le sol et ayant une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres.Le 1er février 2019, les États-Unis s’en sont retirés unilatéralement.

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, russie, traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (fni), anniversaire