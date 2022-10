https://fr.sputniknews.africa/20221029/un-ambassadeur-russe-reagit-au-prochain-deploiement-de-nouvelles-bombes-nucleaires-us-en-europe-1056666732.html

Un ambassadeur russe réagit au prochain déploiement de nouvelles bombes nucléaires US en Europe

Un ambassadeur russe réagit au prochain déploiement de nouvelles bombes nucléaires US en Europe

L’ambassadeur russe à Washington a appelé les États-Unis à rapatrier toutes leurs armes nucléaires déployées à l’étranger. Celles tactiques russes n’étant... 29.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-29T15:05+0200

2022-10-29T15:05+0200

2022-10-29T15:05+0200

anatoli antonov

états-unis

bombe atomique b61-12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103048/77/1030487735_0:27:1281:747_1920x0_80_0_0_5121786d599424d584fa2618072b0d0a.jpg

L’ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, a commenté les fuites dans les médias sur l’intention des États-Unis d’accélérer le déploiement en Europe de leur dernière version de la bombe nucléaire B61, la B61-12. Selon lui, les autorités américaines devaient déplacer sur leur territoire l’ensemble de leurs armes nucléaires déployées à l’étranger.Le diplomate a noté que, déployées à proximité des frontières russes, les bombes B61-12 revêtaient un caractère stratégique malgré leur puissance réduite et les tentatives des Américains de les considérer comme tactiques.Les bombes tactiques russes ne menacent pas les USAL’ambassadeur a indiqué que l’arsenal russe ne représentait pas quant à lui de menace pour les États-Unis, en dépit des spéculations affirmant qu’il est plusieurs fois supérieur à l’arsenal américain.Mercredi 26 octobre, Politico a fait savoir que les États-Unis avaient accéléré la mise en service d'une version plus précise de leur bombe nucléaire principale dans les bases de l'Otan en Europe.Une arrivée prévue pour décembreLa bombe B61 est en service depuis 1968. Ses modifications les plus répandues sont la troisième, la quatrième, la septième et la onzième. La B61-12 doit remplacer les trois premières versions notamment en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Turquie.La Russie a signalé à maintes reprises que ces intentions des États-Unis revêtaient un caractère provocateur et contredisaient leurs déclarations sur la volonté de parvenir à un désarmement nucléaire complet.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

anatoli antonov, états-unis, bombe atomique b61-12