Capables de "frapper tout ce qu’on peut imaginer", ces bombes US seront-elles utilisées en Ukraine?

Capables de "frapper tout ce qu’on peut imaginer", ces bombes US seront-elles utilisées en Ukraine?

Les USA se pressent d'armer l'Otan en Europe avec de nouvelles bombes B61-12. Leur puissance pouvant dépasser celle des bombes larguées sur Hiroshima, ces... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Même si les États-Unis avaient prévu de moderniser les bombes nucléaires B61 pour l’Otan en Europe vers le printemps prochain, il semble que les choses bougent plus vite. Les anciens modèles devront être remplacés par les bombes B61-12 d’ici décembre 2022, relate le journal américain Politico en se référant à des sources diplomatiques.Au micro de Sputnik, le général turc à la retraite Beyazit Karatas explique ce qu'apportera cette fameuse modernisation des bombes américaines, capables de "propager des retombées radioactives et de provoquer des incendies", mais pas seulement.Selon Beyazit Karatas, il est possible d’en gérer la puissance, en commençant par celles dépassant de quatre fois la puissance des bombes larguées sur Hiroshima et en allant jusqu’à celles la dépassant de cinq ou six fois.Quel est le risque de leur utilisation?Le général turc à la retraite explique qu’"au fond", avec cette modernisation, "rien ne change", tout ceci faisant partie de la politique de l’Otan de "dissuasion nucléaire".Tout cela reste dans les limites des moyens de l’Alliance. Auparavant, ces armes étaient dirigées contre l’URSS et maintenant contre la Russie.

