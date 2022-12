https://fr.sputniknews.africa/20221207/restrictions-europeennes-sur-le-cacao-du-chantage-et-un-moyen-de-ne-pas-payer-les-primes-1057207130.html

Restrictions européennes sur le cacao: du "chantage" et un moyen de "ne pas payer les primes"

L’interdiction européenne de l’importation des produits qui contribuent à la déforestation risque d’avoir un impact "immédiat" sur les producteurs de cacao de Côte d’Ivoire, ont estimé des analystes ivoiriensdans un entretien accordé à Sputnik.Selon lui, cette décision est étroitement liée à l’ultimatum posé par la Côte d’Ivoire et le Ghana auprès des multinationales de cacao, accusées de ne pas honorer leurs promesses faites aux producteurs locaux:Pour un autre spécialiste ivoirien, "cette décision apparaît ainsi comme une sanction de l’UE qui soutient ces multinationales". Et ce, alors que "la Côte d’ivoire et le Ghana viennent de réclamer sans succès les primes promises", souligne Konan Kouassi Dieudonné, ingénieur de conception en pétrole et gaz option forage et promu d’une université de Saint-Pétersbourg.Un jeu "malhonnête" de l’UEEn plus de cela, il s’agirait d’une "forme de chantage", le Vieux Continent jouant "un double jeu":De son côté, M.Konan estime que "le chantage est plus que perceptible" sur cette question.Réorienter ses liens commerciauxD’après les interlocuteurs de Sputnik, ce blocage devrait pousser les autorités ivoiriennes à réviser leur politique commerciale avec l’UE, dans l’intérêt du pays.En plus de cela, elle pourrait servir de point de départ pour réduire la dépendance économique du continent africain de l’UE et pour "se tisser d’autres liens", poursuit-il. Parmi les éventuels partenaires figure la Russie, "une grande puissance économique":Selon M.Konan, elle pourrait jouer un rôle important car elle dispose "de technologies et de capitaux importants. C’est l’un des pays qui offre des accords satisfaisants, d’égal à égal".Nouvelles règles de l’UEÀ part le cacao, l’interdiction européenne, actée le 5 décembre, concerne aussi le café et le soja. Ces produits ne doivent pas être issus de la déforestation depuis le 31 décembre 2020 et doivent être légaux au regard du droit du pays.Entretemps, aucune nouvelle plantation n’a été créée depuis 2018, selon le Conseil Café Cacao (CCC), organe gouvernemental ivoirien. Le pays veille sur la traçabilité de son cacao, a estimé un responsable du CCC auprès de RFI, raison pour laquelle cette décision n’affecterait pas les producteurs.

