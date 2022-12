https://fr.sputniknews.africa/20221207/lue-contre-la-deforestation-le-cacao-ivoirien-est-il-impacte-1057204735.html

L’UE contre la déforestation: le cacao ivoirien est-il impacté?

Alors que l'UE vient d'interdire l'importation de produits issus de la déforestation, la Côte d'Ivoire, l'un des plus gros producteurs au monde de cacao...

Les autorités ivoiriennes ont déjà instauré des mesures concernant la traçabilité dans le secteur cacaotier pour être ainsi en conformité avec la nouvelle réglementation européenne.Le pays compte presque un million de producteurs et veille sur la traçabilité de son cacao, explique le ministre de l’Agriculture, Kobénan Adjoumani. Ainsi, le ministère a géolocalisé 3.220.800 ha de café et de cacao. Les vergers identifiés ont "une carte multifonction, qui dispose d’un code QR renfermant toutes les informations sur le producteur", selon le ministre.La nouvelle réglementationLe 5 décembre le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un accord pour interdire l'importation dans l'UE de plusieurs produits, comme le cacao, le café ou le soja, lorsqu'ils contribuent à la déforestation.Deux conditions majeures seront liées à l’exportation: les produits ne doivent pas être issus de la déforestation depuis le 31 décembre 2020 et doivent être légaux au regard du droit du pays.Selon le CCC, depuis 2018 aucune nouvelle plantation n’a été créée. Pour rappel, la Côte d’Ivoire, un acteur majeur du secteur, produit en moyenne 2,2 millions de tonnes de cacao par an, essentiellement destinées à l’exportation.

