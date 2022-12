https://fr.sputniknews.africa/20221207/ces-propos-dune-star-de-lequipe-marocaine-juges-discriminatoires-a-lencontre-de-lafrique-1057200669.html

Ces propos d’une star de l’équipe marocaine jugés discriminatoires à l’encontre de l’Afrique

Ces propos d’une star de l’équipe marocaine jugés discriminatoires à l’encontre de l’Afrique

"Cette victoire appartient à tout le peuple marocain, tous les peuples arabes, et tous les peuples musulmans du monde", a annoncé le footballeur Sofiane... 07.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-07T11:50+0100

2022-12-07T11:50+0100

2022-12-07T12:11+0100

maroc

football

mondial 2022

espagne

afrique

discrimination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1057200518_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1c4fd932e868a890b3e91edaa44d62f1.jpg

Une déclaration de Sofiane Boufal, milieu offensif de l’équipe marocaine, a enflammé les réseaux sociaux. Après la qualification historique du royaume contre l’Espagne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, il a dédié cette victoire aux "peuples arabes et musulmans".Un bon nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux ont pointé une certaine discrimination du reste du continent africain qui n’a même pas été évoqué. Ce alors que le Maroc est le seul pays africain parmi les sept autres qui vont disputer les demi-finales.Une qualification historiqueLe 6 décembre, le Maroc a accédé pour la première fois de son histoire aux quarts de finale d’une Coupe du monde, en battant l'Espagne aux tirs au but 3-0, au stade Education City à Doha. Pour une place au dernier carré, le Maroc affrontera en quarts de finale le Portugal qui a battu la Suisse 6-1. La victoire a été marquée par des scènes de liesse tant au Maroc que dans d’autres pays africains comme l’Algérie et la Tunisie qui supportaient leur voisin.

maroc

espagne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, football, mondial 2022, espagne, afrique, discrimination